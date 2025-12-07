Las reinas juegan a Verdad o atrevimiento con Supremme de Luxe en la pijamada final de Drag Race España

Supremme de Luxe ha organizado una fiesta de pijamas muy especial en la final de la quinta temporada de Drag Race España. Cada finalista, individualmente, ha pasado por la fiesta para abrirse con Supremme acerca de su paso por el programa.

Además, como en toda pijamada debe hacerse, las finalistas y Supremme de Luxe han jugado a Verdad o atrevimiento. Laca Udilla ha sido la primera en responder una pregunta, y ha sido: ¿A quién le habrías dado tu corazón en caso de ser eliminada?

Satín Greco, por su parte, ha confesado cuál ha sido su peor look de la temporada; Nix ha dicho contra qué reina le gustaría enfrentarse en el lipsync final y finalmente Margarita ha confesado a qué reina eliminada echa de menos en la final.

No te pierdas el momento en el vídeo, y disfruta de la final de Drag Race España al completo en atresplayer.