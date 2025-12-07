Las finalistas de Drag Race España y sus emotivas palabras frente al espejo del werk room

En la última semana en el taller de Drag Race España, las reinas han vivido uno de los momentos más emotivos de la temporada y de la final del concurso. Cada una de ellas ha tenido la oportunidad de dedicar a sus compañeras unas bonitas y emotivas palabras.

La primera en hablar ha sido Nix, que ha agradecido a Laca Udilla que se haya abierto y haber podido conocer a una persona “que siempre busca la paz en todos”.

“Eres una tía de 10”, le ha dicho además Margarita Kalifata. Satín, por su parte, le ha asegurado que está muy orgullosa de ella.

Posteriormente las reinas han hablado a Nix. “Que estés orgullosa de ser quien eres”, le ha dicho Satín Greco. Laca Udilla, además, le ha confesado las ganas que tiene de que vaya con ella a Madrid. “Tengo muchos amigos bisexuales”, ha dicho.

La madre de la edición, Satín Greco, ha sido la siguiente en escuchar lo que le tenían que decir sus compañeras. “Para mi has sido el mayor apoyo que he tenido”, le ha dicho Margarita Kalifata. Laca Udilla le ha asegurado que la admira desde hace muchos años.

Nix ha agradecido que les haya sacado una sonrisa constantemente, hasta cuando ella misma no estaba bien.

“Esto es el principio de mucho”, le ha dicho Satín Greco finalmente a Margarita Kalifata, a quien Laca Udilla ha agradecido que siempre haya estado animándolas. “Lo que más me ha tocado el corazón es que creyeras en mí”, ha confesado Nix.

No te pierdas el momento en el vídeo, y disfruta de la final de Drag Race España al completo en atresplayer.