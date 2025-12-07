Disfruta del videoclip de Bypass, el tema original de las finalistas de Drag Race España

Esta semana en Drag Race España el maxi reto ha sido crear la letra, el baile y los looks perfectos para un tema original de las finalistas de la quinta temporada que, por supuesto, sigue la temática del corazón.

En la final de la edición, hemos podido ver el videoclip de Bypass, el título de la canción, en el que las reinas han servido looks, actitud y unos lyrics de escándalo.

No te pierdas el videoclip y si quieres disfrutarlo al completo, entra ya en atresplayer. ¡La final de la quinta temporada de Drag Race España ya está disponible!