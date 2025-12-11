Marta Torné nos desvela que esta temporada Julia viene "con muchos cambios"

Hablamos con Marta Torné para descubrir cómo vamos a encontrarnos a Julia esta nueva temporada. Y os adelantamos ya que a Marta la vamos a apodar como la "reina del hype" porque después de esta charla necesitamos (con urgencia) ver ya el primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder.

No podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle por el regreso de Jimena, algo que como ella misma confiesa "nadie se lo podía esperar". Su primer pensamiento al leerlo fue "¡No! Va a venir a quitarme a mi novio!" nos cuenta entre risas.

Para ella Julia es "muy buen personaje" ya que le gusta interpretar a personajes buenos. Aunque no tiene ninguna duda en que "es más divertido hacer de malos". ¿Querrá que Julia se convierta en villana en esta historia? ¡Dale al play y descúbrelo!

