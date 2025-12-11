Aunque mantiene su esencia
Marta Torné nos desvela que esta temporada Julia viene "con muchos cambios"
Muchas tramas, muchos conflictos y muchas sorpresas. Marta Torné nos ha dejado con ganas de ver ya el primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder
Publicidad
Hablamos con Marta Torné para descubrir cómo vamos a encontrarnos a Julia esta nueva temporada. Y os adelantamos ya que a Marta la vamos a apodar como la "reina del hype" porque después de esta charla necesitamos (con urgencia) ver ya el primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder.
No podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle por el regreso de Jimena, algo que como ella misma confiesa "nadie se lo podía esperar". Su primer pensamiento al leerlo fue "¡No! Va a venir a quitarme a mi novio!" nos cuenta entre risas.
Para ella Julia es "muy buen personaje" ya que le gusta interpretar a personajes buenos. Aunque no tiene ninguna duda en que "es más divertido hacer de malos". ¿Querrá que Julia se convierta en villana en esta historia? ¡Dale al play y descúbrelo!
Más Noticias
- El mensaje de Laca Udilla en el directo en las redes de Drag Race España: "Nuestra cultura es nuestra, España somos todas"
- ¡Qué comience el régimen de Laca Udilla! Repasamos sus mejores momentos hasta llegar a la final de Drag Race España
- Satín Greco habla sobre su relación con Margarita Kalifata en el directo de Drag Race España: "Dentro hemos sido un matrimonio"
Y recuerda, el domingo no te pierdas el estreno de Los Protegidos: Un Nuevo Poderen atresplayer.
Publicidad