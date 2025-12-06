Uno de los nuevos
Joan Solé nos presenta a Nacho, su personaje en Los Protegidos: Un Nuevo Poder
Interpretará a un buen policía que sobre todo es un buen compañero.
Joan Solé llega con muchas ganas a esta nueva temporada de Los Protegidos. El actor catalán dará vida a Nacho. Un policía “buen rollo” y “súper empático”.
Dentro de la comisaría su binomio es Otero, el personaje interpretado por Elena Furiase. Y ahí es donde cogerá mucho peso su faceta empática ya que tratará en todo momento de ayudar a Otero a "deshilar este acertijo de Los Protegidos esta nueva temporada".
Le hemos preguntado qué es lo que más le gusta de Nacho y entre risas nos ha confesado que es un tío "que le cae bien". Lo define como "un tío rápido, un tío muy de estar por casa".
¿Quieres descubrir si le cambiaría algo? ¡Pues disfruta de la entrevista completa para conocer un poco más a Joan Solé! Y recuerda que el 14 de diciembre no te puedes perder el estreno de Los Protegidos: Un nuevo poder en atresplayer.
