Para los actores de Los Protegidos siempre es un "regalo" volver a la serie

En cuestión de días podremos disfrutar de una nueva entrega de Los Protegidos, esta vez con un nuevo poder. Pero si hay cosas que no cambian es la suerte de contar con un elenco maravilloso.

Poder disfrutar un año más de personajes tan míticos como Mario, al que da vida Antonio Garrido o Borjita Ruano que ya deberíamos pasar a llamarle Borja, a secas, interpretado por Javier Mendo es toda una suerte.

Como Ana Fernández señala que a este reencuentro vuelva "siempre todo el mundo" es, sin duda, porque hay algo “especial”.

Maggie García nos confiesa que "se emociona muchísimo" de pensar en volver a trabajar con sus compañeros. Algo que reconfirma Daniel Avilés y va más allá comparándolo con ese momento familiar de reencuentro, en el que "vuelves a ponerte al día" y por eso él lo siente “como muy cercano”.

Algo que nos ha encantado descubrir ha sido que para Antonio Garrido este proyecto se identifica mucho con su vida. Para descubrir a qué se refiere y lo que piensa Marta Torné no te puedes perder la entrevista completa.

El 14 de diciembre tienes el primer regalo de Navidad con el estreno de Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer.