Una mujer "muy lista" con "las ideas claras"; así define Elena Furiase a Otero, su personaje en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Este domingo podremos disfrutar por fin del primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer. Elena Furiase se incorpora a la ficción con un personaje muy potente en la trama.

Otero, es una inspectora de policía que no piensa parar hasta dar con Los Castillo. Le hemos preguntado a Elena cómo la definiría y lo tiene claro: "es una mujer muy lista, muy inteligente, bastante borde y con las ideas muy claras".

Nos avanza que "lo ha pasado un poco mal" porque la han echado de la brigada interna porque creen que "está un poco loca" ya que es una fiel creyente de todo lo paranormal. Algo que se dispara cuando Los Castillo se cruzan en su camino.

Por eso su sexto sentido le hará trabajar "a hurtadillas" de sus jefes en unos misteriosos sucesos y será a raíz de eso cuando ponga a Los Castillo en el punto de mira.

Teníamos que aprovechar la oportunidad para preguntarle a Elena qué es lo que más le gusta de su personaje y sin dudar nos ha contestado que es que “no hay nada que la achante”. Así que podemos confirmar que Otero es una mujer segura y fiel a sus valores.

Para descubrir qué es lo que le cambiaría tendréis que ver el vídeo que no os queremos hacer spoiler.

Y spoiler no, pero recordatorio sí; os esperamos este domingo en atresplayer con el primer capítulo deLos Protegidos: Un Nuevo Poder