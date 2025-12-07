Luis Fernández nos desvela que Culebra evoluciona para bien en Los Protegidos: Un nuevo poder

Como ya nos adelantaba Ana Fernández esta temporada, tanto su personaje como el de Luis , vivían una evolución. Luis nos lo confirma asegurando que vamos a ver un "cambio drástico" en Culebra en la "relación con otros personajes".

"Por fin ha evolucionado para bien" sentencia Luis. Algo con lo que el actor está "muy contento" por "el trabajo personal" que ha hecho el personaje en esta nueva temporada.

Desde hace más de 15 años Culebra siempre ha sido el "malote" de la serie, pero si algo podemos destacar de su personaje es el gran corazón que se esconde que detrás de esa apariencia de "chulo".

Para descubrir qué es lo que Luis cambiaría de Culebra, y te avanzamos ya, que es una cosa que no te esperas tendrás que ver el vídeo completo. Y en una semana no te pierdas el estreno de Los Protegidos: Un nuevo poder en atresplayer.