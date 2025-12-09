Los recién llegados a Los Protegidos relatan cómo vivieron su incorporación a la nueva entrega

"La verdad es que desde el primer momento me encantó estar en este proyecto", confiesa Elena Furiase, que admite haberse sentido como "la nueva" al principio. Pero las dudas duraron poco: "Por suerte todo el equipo, casi todo el equipo es nuevo también", lo que ha creado un ambiente de complicidad total. La palabra que más se repite entre el reparto es "maravilloso". Y es que, como bien dicen, "los rodajes siempre los hacen los equipos", y este en particular "es una gozada".

Pero no todo ha sido tan idílico. El rodaje ha tenido su lado duro: grabar en pleno verano madrileño con ropa de invierno.

Alba Ribas nos confesaba que se lo ha pasado "súper bien", con Raúl y Pablo, sus compañeros de rodaje. Mostrándose muy afortunada por sus compañeros y por su personaje.

Para Raúl, este proyecto llegó en el momento perfecto; "Acababa de terminar La Nena, cuando me llamaron para la prueba". Al recibir el papel sintió desde el principio que “podía hacerlo muy bien.

Pablo Grifé que es uno de los benjamines del proyecto confesaba emocionado que para él: "Ha sido la verdad una maravilla, un regalazo, porque además es mi primera serie y me lo estoy pasando bomba".

Formar parte del universo de los poderosos era algo inimaginable para Elvira Lara cuando de pequeña no se perdía ni un solo capítulo de Los Protegidos . "Es una serie que veía de pequeña y la verdad es que no me lo esperaba", nos confesaba.

