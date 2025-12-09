Mejores momentos | Temporada 5
La tata Margarita Kalifata deja momentos inolvidables en la quinta temporada de Drag Race España
La reina es una de las cuatro finalistas que han luchado por la corona en la final de la quinta temporada. Descúbrelo al completo.
Como su nombre indica (y también su look de entrada), Margarita Kalifata llegó al taller de Drag Race España como una flor muy fresca y derrochando ilusión y alegría en cada paso que daba.
Directamente desde Córdoba, la reina ha dejado claro en todo momento que ella es actriz, destacando en los retos de interpretación, aunque no han sido los únicos. Su Roast le sirvió el segundo win de su concurso.
Sus looks, totales y actitud han hecho que nos enamoremos de ella durante toda la temporada.
No te pierdas todos sus mejores momentos en el vídeo, y disfruta ya de la quinta temporada de Drag Race España, disponible en atresplayer.
