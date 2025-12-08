Mejores momentos | Temporada 5
Desde Torremolinos a ganar la temporada 5: estos han sido los mejores momentos de Satín Greco en Drag Race España
La reina es una de las cuatro finalistas que han luchado por la corona en la final de la quinta temporada. Descúbrelo al completo.
Publicidad
Satín Greco llegó a Drag Race España con una frase que era toda una declaración de intenciones y con la que al resto de reinas les quedó claro que venía a arrasar.
Ya en el primer programa, la reina nos enamoró a todes con su talent imitando a Lola Flores, un programa en el que luchó en un lipsync por la victoria.
A partir de ese momento, Satín ha estado otras muchas veces en el top y, además, ha recibido los corazones de dos de sus compañeras.
No te pierdas todos sus mejores momentos en el vídeo, y disfruta ya de la quinta temporada de Drag Race España, disponible en atresplayer.
Publicidad