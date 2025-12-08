Desde Torremolinos a ganar la temporada 5: estos han sido los mejores momentos de Satín Greco en Drag Race España

Satín Greco llegó a Drag Race España con una frase que era toda una declaración de intenciones y con la que al resto de reinas les quedó claro que venía a arrasar.

Ya en el primer programa, la reina nos enamoró a todes con su talent imitando a Lola Flores, un programa en el que luchó en un lipsync por la victoria.

A partir de ese momento, Satín ha estado otras muchas veces en el top y, además, ha recibido los corazones de dos de sus compañeras.

