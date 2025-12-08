Satín Greco define su drag como “explosiva, dominatrix y typical Spain” en su Autoentrevista

Satín Greco es la ganadora de la quinta temporada de Drag Race España y, aunque ya la hemos conocido muy bien en el programa, hemos conocido más de ella en la Autoentrevista.

Su primer contacto con el drag fue en Benidorm, viendo a un transformista en una cafetería. “Me picó el gusanillo”, ha dicho.

La reina ha definido su drag como explosiva, dominatrix y ‘typical Spain’. En cuanto a su placer oculto, ha dejado claro que son los hombres.

El mejor consejo que le han dado es que nunca se suba la fama a la cabeza y el que él daría es que hay que mantenerse con los pies en la tierra.

No te pierdas su autoentrevista completa en el vídeo y disfruta del momento en el que Satín Greco ha sido proclamada la nueva superestrella drag española.