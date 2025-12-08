Autoentrevista | Drag Race España 5
Satín Greco define su drag como “explosiva, dominatrix y typical Spain” en su Autoentrevista
La reina ha sido proclamada la ganadora de Drag Race España y nos ha contado muchas curiosidades sobre ella misma y su paso por el concurso.
Publicidad
Satín Greco es la ganadora de la quinta temporada de Drag Race España y, aunque ya la hemos conocido muy bien en el programa, hemos conocido más de ella en la Autoentrevista.
Su primer contacto con el drag fue en Benidorm, viendo a un transformista en una cafetería. “Me picó el gusanillo”, ha dicho.
La reina ha definido su drag como explosiva, dominatrix y ‘typical Spain’. En cuanto a su placer oculto, ha dejado claro que son los hombres.
El mejor consejo que le han dado es que nunca se suba la fama a la cabeza y el que él daría es que hay que mantenerse con los pies en la tierra.
Más Noticias
No te pierdas su autoentrevista completa en el vídeo y disfruta del momento en el que Satín Greco ha sido proclamada la nueva superestrella drag española. ¡Ya disponible en atresplayer!
Publicidad