Samantha Ballentines cierra la temporada de Sí lo digo con la reina por excelencia, Le Cocó

No podíamos despedir este temporadón de Sí lo digo sin tener como invitada a la REINA por excelencia: Le Cocó. La ganadora de la cuarta edición de Drag Race España llega al salón de Samantha Ballentines para comentar una final apoteósica donde no han faltado las confesiones, los consejos, la emoción, el griterío y más de alguna cuchillada.

Porque si algo tiene el labio madrileño es que no se deja nada por comentar, y menos en un último programa de auténtico infarto.

Le Cocó, con mucho orgullo, cede su corona a Satín Greco, pero las emociones no terminan: en Sí lo digo las sorpresas continúan hasta el final.

