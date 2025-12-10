Satín Greco habla sobre su relación con Margarita Kalifata en el directo de Drag Race España: "Dentro hemos sido un matrimonio"

Satín Greco ha estado en directo en las redes de Drag Race España después de haber conseguido hacerse con la corona de la quinta temporada en una final de infarto.

La reina ha contado que todavía no es consciente de lo que ha vivido, y que el día después de la coronación lo pasó descansando en casa, aunque, eso sí, recibió visitas de muchos amigos. "Vi la final 7 veces ese día", ha asegurado.

Satín Greco y Margarita Kalifata, que se enfrentaron en el lipsync por la corona, han creado un vínculo muy fuerte durante el programa, pero se conocieron incluso antes de que la cordobesa hiciera drag. "Dentro hemos sido un matrimonio", ha asegurado.

En el momento en que dijeron que había ganado, Satín Greco ha contado que las primeras personas de las que se acordó fue de Jota Carajota y de Samantha Ballentines, que son las personas que más la animaron a presentar el casting para el programa.

