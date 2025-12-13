Mañana en atresplayer
Por qué Los Protegidos: Un Nuevo Poder es el plan perfecto para este domingo
La familia Castillo vuelve a casa. Este domingo se estrena Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer y hemos hablado con sus protagonistas para descubrir qué nos espera en esta nueva etapa. Emoción, acción y reencuentros: aquí te contamos por qué no puedes perdértelo.
En unas horas podremos disfrutar del primer capítulo de Los Protegidos: Un nuevo poder en atresplayer. Y nos morimos de ganas de verlo pero si tú todavía tienes alguna duda de si tienes que verlo… ¡Los Castillo han llegado para convencerte!
Los actores que dan vida a la familia más mágica de la televisión nos han dado sus motivos. Mario Marzo empieza fuerte confirmándonos que "se vienen curvas". Cosette Silguero va más allá y nos confiesa que para ella esta temporada "mola más".
Y si estás acompañado no te preocupes, como Luis Fernández sentencia es una serie "muy familiar". Para todos pero con acción e intriga que como Angie Cepeda nos desvela "van a pasar cosas que la gente no se espera"; ¡ni ella misma se esperaba!
Así que en resumen como dice Marta Torné: "si sois fans de Los Protegidos os va a encantar y si no, también".
No te pierdas la entrevista completa y prepárate para mañana disfrutar de un reencuentro mágico.
