Susi Caramelo habla sobre su viaje más loco en Una Vuelta Más: "Me quedé dormida en la orilla del Índico"

El tercer programa de entrevistas de Una Vuelta Más llega hoy, viernes 12 de diciembre, a atresplayer con una invitada de lo más carismática, la humorista Susi Caramelo.

Una de las primeras anécdotas que Susi ha revelado en el videopodcast tiene que ver con el viaje que realizó con sus compañeros de El Desafío, programa en el que la humorista participó en la edición pasada.

"Me emborraché mal en el océano Índico", ha confesado Susi, quien decidió seguir con la fiesta una de las noches del viaje en Sri Lanka. "Me quedé dormida a la orilla del Índico", ha explicado entre risas.

La buena noticia es que sus compañeros dieron con ella a tiempo, ya que un rato después de salir de la playa apareció en sus inmediaciones un dragón de Komodo, el cual parece haberle hecho mucha más ilusión a Maya que a la propia Susi Caramelo.

