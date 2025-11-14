Maya Pixelskaya nos desvela las claves de Una Vuelta Más, el nuevo formato de atresplayer

Una Vuelta Más llega hoy, viernes 14 de noviembre, a atresplayer con su primer programa. En esta primera entrega del videopodcast, su presentadora, Maya Pixelskaya, entrevista a la actriz Carla Díaz, a quien hemos podido ver en distintos formatos de la plataforma online como la recién estrenada La Ruta Ibiza.

Pero, antes de entrar de lleno en la primera entrevista del programa, Maya ha aprovechado para desvelarnos las claves de Una Vuelta Más. Nos ha contado que se trata de un programa de entrevistas muy especial, puesto que, en el plató, la presentadora dispone de una máquina de bolas de la que irán saliendo las preguntas que se le realizan al invitado.

En cuanto a la temática de las preguntas, Maya nos ha confesado que "el color de las bolas te puede dar alguna pista sobre de qué puede tratar; el negro igual no es muy positivo...".

Al preguntarle a Maya qué tiene este videopodcast que no tengan otros, la presentadora ha vuelto a resaltar la presencia de la máquina y, entre risas, ha añadido: "A parte, me tiene a mí, que es algo que no tienen otros videopodcast."

De hecho, Maya es una persona apasionada tanto de los videojuegos como de los datos históricos, por lo que Una Vuelta Más será un programa plagado de anécdotas y conocimiento que no te dejará indiferente: "Pido perdón por adelantado, pero algún datito sobre Luis XIV igual os coméis", ha confesado.

Por qué no perderse Una Vuelta Más

Si con todos estos motivos no ha sido suficiente para animarte a ver ya el primer programa del videopodcast, Maya lo deja claro: "Estáis acostumbrados a ver a todas estas personas que van a pasar por aquí en sus programas, sus series, pero aquí les vais a ver conmigo enfrentándose a lo desconocido".

Disfruta ya de la entrevista a Carla Díaz en abierto, aquí, ¡en atresplayer!