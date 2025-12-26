El "maravilloso" vuelo de Mario Marzo a Cancún con toda su familia

El actor de Los Protegidos: Un Nuevo Poder se sentaba en el sillón de Una Vuelta Más para charlar con Maya Pixelskaya. Mario además de hablar sobre la serie que acaba de aterrizar en atresplayer se "confesaba" con nuestra presentadora regalándonos momentazos.

Como en este programa son las bolas y el azar los que mandan a Mario le ha tocado responder a alguna que otra pregunta comprometida y es que estamos seguros que recordar la anécdota que vivió a bordo de un avión con toda su familia le ha agobiado, otra vez.

Mario que tiene dos hijos pequeños se aventuró junto a su mujer para "cruzar el charco"; ¿quién se puede resistir a un viaje a Cancún? Lo que prometía ser un vuelo al paraíso se complicó un poco. Sus hijos lloraban tanto que solo de recordarlo se "pone nervioso" reconoce el actor.

Llego a pensar que la mejor opción era "pegar a alguien" para que le quitaran a sus hijos durante el vuelo confiesa entre risas. Disfruta del programa completo en atresplayer.