Nadie imaginaba esto de Gloria Sèrra, hasta que lo contó en Una vuelta más: "Soy gamer"
El último episodio de Una vuelta más llega cargado de sorpresas gracias a una conversación con Gloria Sèrra que se siente tan natural como reveladora. Lo que parecía una charla más sobre su trayectoria profesional termina convirtiéndose en una ventana a aspectos de su vida que muchos no imaginaban.
A lo largo del episodio, Gloria se muestra cercana, divertida y sin filtros, lo que permite descubrir una versión más íntima de ella.
Uno de los momentos más llamativos es cuando confiesa su afición por los videojuegos. Sí, Gloria es gamer, y lo cuenta con una mezcla de orgullo y naturalidad que engancha. Habla de cómo este hobby la acompaña desde hace años y de lo que le aporta en su día a día, algo que sorprende incluso a quienes la siguen de cerca.
El episodio se convierte así en una invitación a mirar a Gloria desde otra perspectiva, más completa y auténtica.
