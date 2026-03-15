Rafaela y sus amigas quedan atrapadas en un juego de misterio tras probar el nuevo invento de Papá

Rafaela y sus amigas volvieron a colarse en el taller de Papá, un lugar donde cada estantería esconde un invento más extravagante que el anterior. Esta vez encontraron un aparato con forma de reloj de arena metálico, lleno de luces y engranajes, acompañado de una etiqueta que decía: “Transpositor Lúdico 2.0: entrar en cualquier juego de mesa bajo su propia responsabilidad”. La advertencia, por supuesto, solo aumentó su curiosidad.

La idea inicial era sencilla: probar el invento con un juego infantil, algo de colores brillantes y reglas fáciles. Sin embargo, un mal giro de rueda y un botón pulsado antes de tiempo las lanzó directamente dentro de Un asesinato en la mansión de la condesa, un juego de misterio lleno de pasillos oscuros, personajes sospechosos y un crimen sin resolver. Cuando recuperaron el aliento, se encontraron en el salón principal de la mansión, frente al cadáver del conde y rodeadas de invitados que no parecían muy dispuestos a colaborar.

Pronto descubrieron que no podían salir del tablero hasta resolver el caso. Cada habitación que exploraban revelaba pistas crípticas, trampas inesperadas y secretos que los propios personajes intentaban ocultar. Rafaela, que solo quería un juego con animales sonrientes y casillas de colores, terminó liderando interrogatorios, revisando coartadas y descifrando notas escritas con tinta invisible.

Tras horas de investigación —y varios sustos cortesía de la mansión— lograron reconstruir los hechos y señalar al culpable. En cuanto pronunciaron su nombre, el tablero tembló y el Transpositor Lúdico las devolvió al taller en un destello. Aunque salieron ilesas, Rafaela ha declarado que la próxima vez comprobará dos veces el juego elegido antes de activar cualquier invento de Papá. Si lo desea, puedo perfilar a los sospechosos de la mansión para ampliar la historia.