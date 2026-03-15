El nuevo invento de Papá succiona a Rafaela y sus amigas al interior de un juego de mesa que no pidió visitas

Rafaela y su grupo de amigas vivieron ayer una experiencia que difícilmente olvidarán.

El taller de Papá —un lugar donde la imaginación parece tener vida propia— encontraron un extraño dispositivo metálico con luces parpadeantes y una palanca roja que invitaba a ser accionada.

Se trataba de un invento capaz de introducir a las personas dentro del tablero de cualquier juego de mesa.

El nuevo artilugio de Papá promete aventuras insospechadas dentro de mundos hechos de cartón, fichas y dados. Acabarán en “un asesinato en la mansión de la condesa”. Ahora, si quieren salir de allí, tendrán que descubrir quién mató al conde y pasarse el juego.