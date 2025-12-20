¡Hacemos un repaso! Susi Caramelo revoluciona el último episodio: risas y confesiones

¡Ya tienes disponible el último capítulo de Una vuelta más en atresplayer! No te lo pierdas porque no pararás de reir. Maya Pixelskaya repasa el explosivo episodio.

El videopodcast cerró su último programa con una invitada de lujo: la humorista y presentadora Susi Caramelo, que convirtió la charla en un auténtico espectáculo de espontaneidad y carcajadas.

Durante la conversación, Susi repasó anécdotas, habló de los retos de la comedia en España y no faltaron sus ya clásicas confesiones sin filtro.

Una de las primeras anécdotas que Susi ha revelado en el videopodcast tiene que ver con el viaje que realizó con sus compañeros de El Desafío, programa en el que la humorista participó en la edición pasada.

"Me emborraché mal en el océano Índico", ha confesado Susi, quien decidió seguir con la fiesta una de las noches del viaje en Sri Lanka. "Me quedé dormida a la orilla del Índico", ha explicado entre risas.

