Por culpa de su pasado
El lado oculto de Ciro sale a la luz: José Sospedra desvela qué le espera a su personaje
Hablamos con el actor para descubrir los cambios que va a tener Ciro esta nueva temporada.
Podemos decir que Ciro es uno de los trabajadores ejemplares de ADN, una persona “bastante rígida y leal” como el propio José confiesa.
Y es que así había sido siempre hasta que esta temporada el pasado le visita y todo va a cambiar.
Ese aspecto de su pasado le va a traer problemas no solo a él si no también a Los Castillo.
Tiene claro que lo que más le gusta de Ciro es a la vez lo que le cambiaría y si lo piensas tiene mucho sentido. Dale al play y descubre de qué se trata.
