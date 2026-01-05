Raúl Sanz nos presenta a Tino su personaje en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Raúl Sanz da vida a Tino, un "malo de barrio" como él mismo le define. Podemos decir que es el malo (oficialmente) de la temporada. Aunque como Raúl nos desvela "es un malo que tiene algo como lerdo". Se dedica a hacer "pequeños hurtos" y le define como un "buscavidas".

Lo que más le ha gustado de interpretar a Tino es esa parte de "gañán" del personaje, porque lo diferencia de otros malos que ha interpretado anteriormente.

Disfruta del cuatro capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer y descubre a Tino.