Susi Caramelo carga contra la música actual en Una vuelta más: “Ahora triunfa cualquiera”

El último episodio de Una vuelta más, el videopodcast de atresplayer conducido por Maya Pixelskaya, tuvo como protagonista a Susi Caramelo, que no dudó en mostrar su opinión más crítica sobre la música contemporánea. Con su habitual tono desenfadado y directo, la humorista aseguró que “la música de ahora no tiene nada que ver con la de antes” y que, en su opinión, “hoy en día puede triunfar cualquiera”.

Caramelo confesó que prefiere los clásicos y la música antigua, que considera más auténtica y con mayor calidad artística.

Maya Pixelskaya, fiel a la dinámica del programa, utilizó la máquina de bolas para guiar la conversación y sacar a relucir tanto las críticas como las pasiones musicales de la invitada. El resultado fue un episodio cargado de humor, sinceridad y polémica, que dejó claro que Susi Caramelo no tiene miedo de decir lo que piensa, aunque incomode a algunos.

