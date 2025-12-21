Ya disponible
Susi Caramelo carga contra la música actual en Una vuelta más: “Ahora triunfa cualquiera”
¿Quién por aquí quiere ver el wrapped de Susi? Nosotras.
El último episodio de Una vuelta más, el videopodcast de atresplayer conducido por Maya Pixelskaya, tuvo como protagonista a Susi Caramelo, que no dudó en mostrar su opinión más crítica sobre la música contemporánea. Con su habitual tono desenfadado y directo, la humorista aseguró que “la música de ahora no tiene nada que ver con la de antes” y que, en su opinión, “hoy en día puede triunfar cualquiera”.
Caramelo confesó que prefiere los clásicos y la música antigua, que considera más auténtica y con mayor calidad artística.
Maya Pixelskaya, fiel a la dinámica del programa, utilizó la máquina de bolas para guiar la conversación y sacar a relucir tanto las críticas como las pasiones musicales de la invitada. El resultado fue un episodio cargado de humor, sinceridad y polémica, que dejó claro que Susi Caramelo no tiene miedo de decir lo que piensa, aunque incomode a algunos.
