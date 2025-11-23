Info Premium

Mejores momentos | Capítulo 5

Un viaje a través del tiempo y la conciencia: Marc y Leo se reencuentran en un viaje psicodélico

Ya tienes disponible el capítulo 5 de La ruta Vol.2: Ibiza en atresplayer. En un episodio emocional y surrealista, madre e hijo se reencuentran después de años de separación en un viaje a través del LSD.

La Ruta Vol.2: Ibiza

Sandra Lázaro
A medida que la sustancia hace efecto, la madre y el hijo se sumergen en un mundo de visiones y recuerdos, reviviendo momentos del pasado y enfrentando sus miedos y debilidades. A través de este viaje, descubren secretos y verdades que les permiten sanar y reconciliarse.

El episodio es un viaje emocional y visual que explora la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo.

Los efectos de la dietilamida de ácido lisérgico, más conocida como LSD, no pueden expresarse con palabras, ni acotarse a una definición exacta, pero todos los que la han probado parecen coincidir en algo: su poder para transportarte de una época a otra, para hacerte viajar en el tiempo.

Eso le ocurre a Marc, que viaja al pasado, y eso le ocurre a Leo, que sale disparada hacia el futuro.

