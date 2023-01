¿Por qué no se pinchaba el ‘Así me gusta a mí’ de Chimo Bayo en las discotecas de la Ruta?

¿Es ‘Así me gusta a mí’ una de las canciones que ha ilustrado la época de la Ruta? Carlos Simó, dj de Barraca, del 1978 al 1989, ha revelado que el tema no se pinchaba en las discotecas de Valencia: “Considerábamos que no era música de calidad”, confiesa en pinchadiscos.

El tema ‘Así me gusta a mí’ de Chimo Bayo fue número uno en casi todo el mundo, y, José Conca, dj de la Ruta del Bakalao, confiesa que se vivió con alegría el éxito de un dj valenciano pero coincide que su música y su forma “no era el estilo” de los dj de la Ruta.

¿Qué opina Chimo Bayo al respecto?

