Nekane Otxoa define a su personaje en Mar afuera: “Es una chica de barrio que intenta ver el lado bueno de la vida”

Nekane Otxoa interpreta a Marina una de las chicas que están internas en el CIMI en Mar afuera. La actriz nos ha confesado cómo es su personaje y qué relación tiene con el resto de internos.

“A pesar de todo intenta ver el lado bueno de la vida y salir adelante”, explica. Aunque no es fácil lo que ha vivido en el pasado, ella no pierde la esperanza y confía en que logrará un futuro mejor.

Su relación más especial dentro del CIMI es con Saray, el personaje que interpreta Laura Simón, como Nekane nos confiesa que es “su apoyo más grande”. También se lleva bien con Violeta a quien considera “muy buena amiga”. Del resto de internos “pasa bastante” menos de Álex con quien tiene una relación muy especial.

Y recuerda, el 14 de septiembre no te pierdas el estreno de Mar afuera en atresplayer.