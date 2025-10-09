Drag Race España recibe a Rossy de Palma en el ball de la temporada, este domingo en atresplayer

El taller de la quinta edición de Drag Race España sigue a pleno rendimiento en atresplayer. Este domingo a las 20.00 h en atresplayer, la competición continúa entre las reinas en la tercera entrega de la temporada. Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente una semana más. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Además, en esta tercera entrega, la actriz Rossy de Palma es la jurado invitada, que les acompañará valorando el trabajo de las concursantes.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco continúan en la competición de la quinta edición de Drag Race España.

Drag Race España, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores looks según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 3: La alfombra Rossy

El ball de la temporada ha llegado y las reinas deberán preparar dos looks de escándalo: uno para llevarse los focos en una Alfombra Roja y otro para ser la estrella en una especial Alfombra Rossy, que rinde tributo a los looks de la icónica Rossy de Palma, que podrá verlo todo de primera mano como jueza invitada. Medio corazón ha sido donado y sus poderes están en pleno efecto, ¿quién habrá pagado el precio del amor?

Sí lo digo, Tras la carrera y entrevistas exclusivas con las reinas

Una temporada más, después de cada entrega de Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h se estrena en abierto en atresplayer una nueva entrega de Sí lo digo, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la cuarta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube.

Y el lunes por la tarde, la reina eliminará analizará su paso por el programa en un encuentro en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.