"Bonito y beneficioso" así define Miguel Barraga la oportunidad de dar vida a Ray en Mar Afuera

Miguel Barraga interpreta a Ray en Mar Afuera. Como en toda buena serie, no puede faltar un villano, y en este caso, Ray cumple con ese papel.

Ray forma parte de Los Pajaritos, una banda de chavales jóvenes con malas intenciones. Aunque aún es joven, está creciendo y ganando importancia dentro del grupo a base de romper las leyes y cometer delitos.

El actor que lo interpreta, Miguel Barraga, asegura que esta serie no te la puedes perder. "Cada punto de vista es importante", afirma, y destaca que esta producción representa una oportunidad única para él, una que nunca le habían dado. También resalta la buena relación entre el elenco y la gran confianza que existe en el equipo.

Lo que realmente importa, según él, es conocer de dónde viene cada personaje, hacia dónde va, y cómo intenta salir de la realidad a la que ha sido expuesto. Si quieres ver a este villano en acción, no dudes en ver Mar Afuera, disponible en atresplayer.