Álvaro se sincera con Saray en el tercer capitulo de Mar Afuera

"¿Quién es Javi?" le ha preguntado Saray sin rodeos a Álvaro. Y a Álvaro se le ha hecho de noche. "Sí, es el chico que maté" ha respondido tajante Álvaro completamente roto. Saray, para intentar que se sintiera menos mal le ha dicho que “él no ha roto un plato en su vida”.

Y así es como ha empezado posiblemente la conversación más sincera entre Álvaro y Saray hasta el momento.

Confesiones y miradas cómplices que han terminado con muy buen sabor de boca para los dos.

