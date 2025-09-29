La conversación con Mario que cambió la perspectiva de Carlos

Mario es uno de los educadores sociales del Santa Bárbara, el que más cree en la reinserción y en las segundas oportunidades. Y la entrada de Carlos al centro ha despertado en él unas emociones que ya tenía olvidadas.

Carlos lleva el barrio dentro pero está haciendo todo lo posible por salir de él y por eso Mario se ve reflejado en el nuevo interno.

"¿Cuántos chavales hay como tú?"”solo una pregunta ha sido suficiente para que el mundo de Carlos se tambaleara. Él pensaba que lo mejor que podía hacer era alejarse de Nina, pero Mario por desgracia conoce de muy buena mano cómo se las gastan Los Pajaritos y le ha hecho ver a Carlos que Nina estará mejor con él que sola.

Revive esta maravillosa escena o disfruta del tercer capítulo de Mar Afuera al completo en atresplayer.