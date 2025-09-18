“Yo me siento bastante identificado con mi personaje” la confesión de Gabriel Guevara sobre su papel en Mar Afuera

Desde el pasado domingo podemos disfrutar del primer capítulo de Mar Afuera en atresplayer, la serie que no deja indiferente a nadie y para ir abriendo boca hasta que podamos disfrutar en pocos días del segundo capítulo hemos hablado con Gabriel Guevara uno de los protagonistas de la serie.

Le hemos preguntado cómo nos explicaría qué es Mar Afuera y qué ha significado para él formar parte de este proyecto, donde nos ha confesado que se "siente bastante identificado" con Álvaro, el joven al que da vida en la ficción.

Descubre todo lo que nos ha contado sobre la serie en el vídeo y recuerda que quedan solo tres días para disfrutar del segundo capítulo en atresplayer.