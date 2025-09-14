Carlos y Álvaro ingresan en el Santa Bárbara: así comienza el primer capítulo de Mar Afuera

Carlos y Álvaro aparentemente no tienen nada en común, de hecho, si la vida no los hubiese llevado a coincidir dentro del CIMI posiblemente no se hubieran conocido. Pero aquí están dos jóvenes de mundos muy diferentes a punto de ingresar en el centro de menores de Santa Bárbara en el primer capítulo de Mar Afuera.

Carlos, para su desgracia, conoce de muy buena mano el ambiente dentro del centro, viene de un barrio humilde donde la mayoría de los jóvenes se buscan la vida como pueden.

Álvaro, al contrario de Carlos tiene una situación privilegiada, nace en el seno de una muy buena familia y nunca le ha faltado nada. Aunque su pasado aquí no le servirá de nada.

Podemos definir su ingreso en el centro con un adjetivo, caluroso. El resto de compañeros no les han recibido de una manera muy amigable. Para superar el resto de días que les queda dentro del centro se tendrán que aferrar al consejo de que les ha dado Mario, uno de los educadores del centro: “Ahí fuera está el mar eso es el futuro y esto de aquí es el presente. Y el pasado es pasado y a nadie le importa”.

