El reparto de Mar Afuera nos desvela las claves de la serie que llega este domingo a atresplayer

"Explosiva, juvenil, fresca" así defineLaura Simón que da vida a Saray, una de las protagonistas de la ficciónMar Afueraque llega este domingo a atresplayer. La serie que es una adaptación de la italiana Mare Fuori trata temas vitales y de actualidad como la maternidad, las relaciones tóxicas o la salud mental.

Cuando este domingo se abran las puertas del Santa Bárbara conoceremos a Álvaro, Carlos, Saray, Violeta y el resto de sus compañeros y quién mejor que los actores que encarnan estos personajes para explicarnos ¿qué es Mar Afuera?

Miguel Barraga que da vida a Ray uno de los internos del centro lo tiene claro; "es una serie para ayudar a mucha gente a que salga del bucle en el que está". Boré Buika interpreta a Fran un trabajador del CIMI y nos desvela que "trata de las segundas oportunidades" y sentencia que sirve para "darnos cuenta que a veces podemos cometer errores y esos errores no nos definen".

Dale al play y descubre todo lo que nos han contado y recuerda este domingo no te pierdas el estreno de Mar Afuera en atresplayer.