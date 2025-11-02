Máxima tensión dentro del Santa Bárbara, los internos han organizado un motín en el último capítulo de Mar Afuera

Ray lo tenía todo preparado y solo estaba esperando el momento y el sitio justos para poder llevar a cabo su plan. Violeta y el resto de la pandilla se sumaban a la iniciativa del líder de los pajaritos para arrebatarle la dirección del centro a los trabajadores sociales.

Los internos no han dudado en utilizar una violencia extrema para llevar a cabo su propósito. Nada les frena, les ciega el odio y la ambición. Paula y Mario desesperados piden la liberación de los dos compañeros que tienen retenidos, Ray no piensa acceder a no ser que cumplan con sus exigencias. La cuerda está empezando a tensarse demasiado, ¿cómo terminará todo?

Revive el momento aquí o disfruta en atresplayer del último capítulo de Mar Afuera al completo.