Mejores momentos | Capítulo 8
Máxima tensión dentro del Santa Bárbara, los internos han organizado un motín en el último capítulo de Mar Afuera
Capitaneado por Ray los alumnos del centro no han dudado en usar la violencia para tomarse la justicia por su mano.
Ray lo tenía todo preparado y solo estaba esperando el momento y el sitio justos para poder llevar a cabo su plan. Violeta y el resto de la pandilla se sumaban a la iniciativa del líder de los pajaritos para arrebatarle la dirección del centro a los trabajadores sociales.
Los internos no han dudado en utilizar una violencia extrema para llevar a cabo su propósito. Nada les frena, les ciega el odio y la ambición. Paula y Mario desesperados piden la liberación de los dos compañeros que tienen retenidos, Ray no piensa acceder a no ser que cumplan con sus exigencias. La cuerda está empezando a tensarse demasiado, ¿cómo terminará todo?
