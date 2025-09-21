Las familias de Carlos y de Álvaro, las dos caras de la moneda en el segundo capítulo de Mar afuera

Álvaro y Carlos todavía se están adaptando a su nueva normalidad dentro del centro pero en este segundo capítulo de Mar afuera han recibido la visita de sus familias. Y solamente han compartido espacio porque las experiencias han sido completamente diferentes.

Álvaro, que viene de una muy buena familia de Santander, se ha reencontrado con sus padres, y si bien es verdad que su padre se ha mostrado muy comprensivo, su madre ha sido todo lo contrario, tanto que Álvaro prácticamente rompía a llorar en este encuentro.

Mientras que Carlos y su padre han sido todo lo contrario, rebosaba la esperanza y la confianza en la conversación. “Tú no eres ningún asesino”, sentenciaba su padre no sin antes pedirle perdón por haberle criado en “ese barrio”.

Revive esta escena aquí o disfruta del capítulo completo en atresplayer.