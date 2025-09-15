Los protagonistas de Mar Afuera reaccionan al primer capítulo

¡Nuestros protagonistas ya han visto el primer capítulo de Mar Afuera... y están alucinando!

Los actores Gabriel Guevara, Laura Simón, Boré Buika y Miguel Barraga coinciden en que se trata de "un inicio duro y explosivo, que dejará atónitos a los espectadores". Destacan el ritmo trepidante del episodio, las sorpresas constantes y la gran calidad interpretativa del elenco en general.

Por su parte, Montse García, directora de ficción de Atresmedia, afirma que Mar Afuera "es una serie diferente, con la que los jóvenes se sentirán identificados". Estas primeras reacciones solo aumentan las ganas de seguir viendo más, así que no te puedes perder Mar Afuera, la serie del momento, disponible en atresplayer.