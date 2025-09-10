atresplayer presentará en el Sitges Film Festival 33 días y Rafaela y su loco mundo, dos de sus grandes apuestas de ficción original

atresplayer presentará dos de sus producciones originales más esperadas en el marco del Sitges Film Festival: 33 días y Rafaela y su loco mundo. La plataforma de Atresmedia, que preestrenará allí los dos títulos, lanza hoy los posters teaser de ambas producciones.

Trasladando a Sitges el gran talento con el que cuentan estas producciones tanto delante como detrás de las cámaras, así como a sus respectivos responsables y productores ejecutivos. La presentación de 33 días tendrá lugar el jueves, 16 octubre, en el marco de Serial Sitges: Órbita. Mientras que Rafaela y su loco mundo tendrá presencia en el festival el 17 de octubre en Sección Oficial fuera de Competición. Se podrán ver en primicia los primeros capítulos de la ficción.

Atresmedia mantiene su compromiso con la industria y reafirma su papel como referente creativo, impulsando contenidos de gran calidad y trasladando sus producciones a los principales festivales nacionales. La Compañía consolida así el prestigio de sus contenidos y contribuye a proyectar la fuerza y la diversidad del audiovisual español ante la crítica especializada y el gran público.

Así es 33 días

Una de las grandes apuestas de atresplayer en el Festival celebrado en Sitges será 33 días, la primera serie de televisión creada por el periodista de investigación Carles Porta. 33 días es la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida. A partir de su fuga se convertirán en el objetivo principal de los Mossos d'Esquadra en una búsqueda que durará 33 intensos días contados a lo largo de seis episodios.

José Manuel Poga y Julián Villagrán encabezan el reparto de 33 días, interpretando a Juan José Prieto y Mateo Calatrava, los protagonistas de una fuga trepidante que mantuvo en vilo a toda la Policía Autonómica de Cataluña durante los 33 días que resistieron acorralados en la sierra hasta su detención. Dos presos fugitivos que, en octubre del 2001, escapan de la cárcel de Lleida con un plan diseñado durante meses consiguen activar a todos los cuerpos de seguridad del estado y mantener alerta a la población.

La serie recrea esta fuga, inspirada en la real, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar.

En 33 días, Nausica Bonnin y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Marc Rius, Xavi Saez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros.

Producida por Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media, 33 días cuenta con Montse García, Pablo F. Masó, Tono Folguera y Guille Cascante como productores ejecutivos. Javier Olivares y Jordi Calafí son los guionistas de la serie, que estará dirigida por Anaïs Pareto Onghena.

Así es Rafaela y su loco mundo

Rafaela y su loco mundo, serie original de atresplayer, abrirá las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante será el escenario principal de la trama. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que cuenta con un elenco de grandes estrellas.

Ingrid García-Jonsson será Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción contará, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, Gakian, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse, entre otros muchos.

La serie, una comedia surrealista y alocada, aborda, a través de un humor delirante, la peculiar adolescencia de Rafaela junto a sus amigas Corpus, Chelo y Debo, y su caniche. Todos ellos pasarán por situaciones que les harán madurar y tendrán un objetivo claro: salvar el mundo antes de que se les acabe la adolescencia y tengan que incorporarse a la vida adulta.

Muchas ganas de poder ver más sobre estos dos formatos que aterrizarán próximamente en atresplayer.