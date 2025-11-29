atresplayer, seis años de liderazgo, innovación y un catálogo que ha transformado la ficción española

En solo seis años, atresplayer se ha consolidado como un referente absoluto en producción nacional y una de las historias de éxito más contundentes del sector audiovisual. Con 25 millones de usuarios únicos en 2025, más de 700.000 suscriptores, y cerca de medio centenar de producciones estrenadas desde su lanzamiento, el servicio de streaming de Atresmedia ha logrado lo que ninguna otra plataforma española: situar su catálogo en el centro del mercado, cosechar premios internacionales y llevar sus producciones más allá de nuestras fronteras.

atresplayer ha construido su posición con una oferta que supera las 30.000 horas de contenido, sumadas a más de 1.000 horas de emisión en directo cada semana. El crecimiento sostenido de su base de suscriptores y el aumento constante de su consumo bajo demanda reflejan un modelo claro: apostar por la creación propia y por un catálogo que combina ficción, entretenimiento, documentales y actualidad.

Además, se ha convertido en la plataforma que más series españolas ha estrenado en los últimos años, reforzando un ecosistema creativo en pleno auge y consolidando su papel como uno de los motores de la industria nacional.

Un catálogo que marca tendencia en España y fuera

La plataforma reúne algunos de los títulos más influyentes de la última década. Desde éxitos globales como La Ruta o Veneno hasta fenómenos recientes como Cardo, Las noches de Tefía, Alba o El tiempo entre costuras. El impacto de estas producciones ha sido tal que atresplayer se ha convertido en sinónimo de calidad audiovisual española y en una marca de referencia para distribución internacional.

A ello se suma el éxito de sus formatos de entretenimiento —El Hormiguero, La Voz, Tu cara me suena— que refuerzan su carácter transversal y su capacidad para generar contenido que trasciende plataformas.

Con sólo seis años a sus espaldas, atresplayer se ha alzado con algunos de los premios más importantes tanto a nivel nacional como internacional: 8 Premios Feroz (tres para ‘Veneno’, dos para ‘Cardo’ y tres para ‘La Ruta’), 4 Premios Ondas (‘Veneno’, ‘Cardo’, La Ruta’ y ‘Las noches de Tefía’), 2 Premios GLAAD (‘Veneno’ y ‘Las noches de Tefía’), el Premio Iris de la Crítica para ‘Veneno’ o el MIPCOM Diversy Award para ‘Las noches de Tefía’, entre otros.

atresplayer ha sabido dar un paso al frente en cada uno de los acuerdos alcanzados en estos últimos años, volviendo a demostrar ir siempre marcar el camino como referente internacional. De esta forma, las grandes multinacionales han sabido ver en Atresmedia el aliado ideal con el que asociarse en nuestro país.

Histórico acuerdo de integración con Disney+

atresplayer y Disney+ alcanzaron hace unas semanas un acuerdo histórico en el mercado español al sellar la primera gran alianza del sector entre el grupo líder de televisión en España –ATRESMEDIA- y una de las principales plataformas de streaming a nivel global. Un acuerdo inédito que permite a atresplayer y a Disney+ ampliar públicos y catálogo y que refuerza la ya larga historia de colaboración entre ambas compañías.

Los clientes de Disney + tienen acceso a una colección especialmente seleccionada de títulos de ATRESMEDIA a través del sello atresplayer. Esto incluye más de 300 horas anuales del contenido producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a atresplayer dentro de Disney+.

Venta de contenido a las principales plataformas internacionales como Netflix, Prime Video o Apple TV

Los títulos de ATRESMEDIA se convierten en garantía de éxito en su salto a otras plataformas a nivel internacional. Títulos como ‘Ángela’, ‘Entre tierras’, ‘La cocinera de Castamar’, ‘Alba’, ‘A muerte’ o ‘Heridas’ han sido algunos de los títulos de habla no inglesa más vistos de los últimos años. Un hecho que refleja la calidad de los títulos de ATRESMEDIA, que ya cuenta con un sello de identidad propio que percibe el espectador.

Lanzamiento de ViX, la plataforma de TelevisaUnivisión, a través de atresplayer

TelevisaUnivision, la compañía líder de medios en español en el mundo, y Atresmedia, grupo audiovisual español líder, se unieron para el lanzamiento en España de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que está disponible en atresplayer, la plataforma de Atresmedia referente en el mercado español.

ViX está disponible en atresplayer bajo la modalidad de suscripción sin publicidad. Los abonados podrán tener acceso a 15.000 horas de contenido premium, incluyendo las series originales y películas, los mejores partidos en directo de la Liga MX y una librería de contenido con novelas, comedias y dramas icónicas en español.

atresplayer, más allá de España

atresplayer es mucho más que la plataforma de streaming de Atresmedia en España: es una ventana al mundo que lleva el mejor contenido en español a cualquier lugar del planeta. Con un carácter propio y una oferta única de series, informativos, programas de actualidad, entretenimiento y producciones originales, atresplayer aspira a consolidarse como una de las principales plataformas de streaming en español a nivel global.

Su relevancia es especialmente notable en el continente hispanoamericano, donde no deja de crecer gracias a la integración en grandes servicios de valor agregado como Roku, Claro Video, VTR, Liberty Costa Rica, SimpleTV en Venezuela, Amazon Channels, así como en Estados Unidos a través de Comcast y YouTube, entre otros.