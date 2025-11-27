atresplayer estrena su calendario de adviento con capítulos en abierto a diario

La Navidad está a la vuelta de la esquina y atresplayer prepara su llegada con una sorpresa muy especial para los amantes de la plataforma y de esta festividad: ¡un calendario de adviento con los mejores contenidos de la plataforma!

Para amenizar la espera, cada día, hasta el 24 de diciembre, se abrirá un capítulo de las diferentes series y programas de Atresmedia para que los usuarios de atresplayer puedan descubrirlos de forma gratuita.

Pero eso no es todo. Una vez abierto, cada capítulo permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre, listo para que puedas disfrutarlo donde y cuando quieras y a tu propio ritmo. ¿Preparado para vivir una maratón de atresplayer estas navidades?

Descubre las novedades que llegan a atresplayer en diciembre

atresplayer llega a la recta final del año cargado de novedades. Todos los jueves puedes disfrutar en Flooxer de un nuevo programa deAmor a lo bestia, el dating show más loco de internet: ¿es posible encontrar al amor de tu vida bajo una máscara hiperrealista?

¿Quién se coronará como la ganadora de la quinta temporada de Drag Race España? Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco son las cuatro reinas que aspiran al trono en una final que se celebrará el próximo 7 diciembre en atresplayer.

¡La familia Castillo vuelve a casa por Navidad! atresplayer estrena el domingo 14 de diciembre Los Protegidos: Un nuevo poder. En esta nueva entrega, un insólito enemigo pondrá en peligro la estabilidad de la familia más mágica de la televisión, que tendrá que enfrentarse a un joven con poderes dispuesto a destruir la Navidad.