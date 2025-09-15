"¡Ayuda!" El grito desesperado de Nina en el primer capítulo de Mar Afuera

Todavía no hemos logrado recuperar el aliento después de ver el primer capítulo de Mar Afuera, la serie que desde ayer está disponible en atresplayer.

Nina y Carlos son la pareja perfecta, son jóvenes, se adoran, se respetan y tienen toda la vida por delante, de hecho ella tenía un plan perfecto para celebrar el cumpleaños de su chico. Pero el deber ha llamado a Carlos y si ese chico es algo, es responsable. Carlos tiene un objetivo, conseguir el dinero suficiente para poder irse lejos del barrio y empezar su vida de cero con Nina. Así que a Nina no le quedó otra que aceptar que se encontrarían cuando él acabase el trabajo.

Carlos acababa de llegar a la discoteca donde había quedado con Nina sin poder imaginarse lo que iba a vivir en apenas unos minutos. Ya suponía que algo no iba bien cuando Nina no contestaba al teléfono y al llegar lo confirmó al oír unos gritos que venían de la playa.

Miguel Gimeno, además de ser el ex novio de Nina, es el hijo del jefe de Los Pajaritos, la banda que tiene atemorizado a medio barrio. Un chico que no acepta un no por respuesta y mucho menos que le quiten algo que él considera “de su propiedad”. Así que quiso darle una lección a Nina, una que por desgracia a ella no se le podría olvidar. Hasta que Carlos, apareció, justo a tiempo para evitarlo.

