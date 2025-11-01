La escena favorita de Dani Marrero en Mar Afuera es "una escena muy importante" que le hace mirar al pasado

Un valor por encima de las demás
Dani Marrero interpreta a Álex en Mar afuera, un personaje con un trasfondo muy potente. Álex es un hombre transexual que ha tenido una juventud difícil, marcada por el rechazo y el acoso debido a su identidad. Su historia está llena de matices y su evolución a lo largo de la trama lo convierte en uno de los personajes más interesantes de la serie.
El propio Dani Marrero ha confesado que su escena favorita ha sido la del intento de suicidio. Aunque inicialmente parecía una secuencia complicada, el actor logró afrontarla dejándose llevar, sin agobios, permitiéndose fluir con la emoción del momento. Para él, esta escena fue especialmente significativa, ya que le recordó a momentos difíciles de su propia vida, lo que le permitió conectar profundamente con el personaje.
