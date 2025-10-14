Julen Katzy da voz al resto de sus compañeros en Mar Afuera : "Nos comemos el mundo"

Katzy interpreta a Edu en Mar Afuera, un joven conflictivo que no ha crecido en un entorno familiar estable. Siempre ha estado metido en problemas, pero su paso por el centro marcará un antes y un después: allí descubrirá algo que cambiará su vida y sacará su lado más sensible; el amor.

El actor se muestra entusiasmado con que se realicen series como Mar Afuera, ya que dan visibilidad a jóvenes con historias difíciles que rara vez tienen espacio en pantalla. A nivel personal, confiesa que el proyecto le llamó la atención desde el principio porque se sintió identificado con su personaje en su adolescencia, y que interpretarlo ha sido como volver a revivir esa etapa.

Sobre el equipo de trabajo, Julen afirma que todo ha sido “maravilloso”: se lleva grandes amistades del rodaje. Aunque la mayoría del elenco es joven, también destaca la conexión con los actores más veteranos. Resume la experiencia con fuerza: “¡Nos comemos el mundo!”.

