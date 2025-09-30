“Te enganchas de primeras”: Iván Sánchez presenta la segunda temporada de Con esa misma mirada

La segunda temporada de Con esa misma mirada, la serie del año de ViX, ha aterrizado en exclusiva en atresplayer. Iván Sánchez, quien interpreta a Octavio en la ficción, ha contado todo sobre el drama mexicano del momento.

La serie habla de la vida de Eloísa tras separarse de su marido al descubrir que este le era infiel. Sin embargo, Con esa misma mirada tiene un trasfondo aún más potente: “Se habla de cómo la familia mexicana ha sufrido estos años de cambio y de romper estructuras” explica el actor.

Si hay algo que hace especial a la serie es que no vas a poder despegar los ojos de la pantalla. Iván Sánchez ha asegurado que te enganchas de primeras y te va a ir arrastrando todos los capítulos sin querer. ¿Te atreves a comprobarlo?

¿Cómo ha sido interpretar el papel de Octavio? El madrileño ha confesado que es un papel que necesita de un mayor cuidado y trabajo. No solo porque se trata de un personaje más mayor que el actor, también porque debe hablar con acento mexicano, una tarea que en ocasiones se le complicaba. “En escenas emocionales me salía una castellanada brutal” reconoce entre risas recordando alguna anécdota divertida durante el rodaje.

¡Así es Con esa misma mirada!

Protagonizada por Angélica Rivera e Iván Sánchez, la serie cuenta la historia de Eloísa, quien, tras 25 años de matrimonio, descubre la infidelidad de su esposo con una mujer más joven y decide separarse. Esta inesperada soledad la obliga a cuestionarse y darse valor. Sin embargo, por el camino conocerá a un hombre que trastoca sus planes y le hará volver a ilusionarse.

¡Descubre la serie del momento de ViX, o disfruta de la segunda temporada en exclusiva a través de atresplayer!