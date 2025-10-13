La maldad de Violeta al descubierto en Mar Afuera

Poco sabíamos de Violeta hasta este pasado domingo, solo que aunque no hable de su vida sí hace todo lo posible para descubrir todo lo que rodea a sus compañeros del centro.

Violeta tiene un aura oscura y una mirada que intimida, algo que ya nos hacía sospechar que escondía algo turbio pero no nos imaginábamos hasta qué punto llegaba su maldad.

Y es que en este último capítulo de Mar Afuera hemos descubierto el motivo por el que Violeta ingresó dentro del Santa Bárbara. Llevó el bullying al extremo, hasta tal punto que consiguió que una compañera no quisiera vivir.

