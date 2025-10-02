La Ruta Vol.2: Ibiza presenta su cartel de opening party para este 26/10 en atresplayer

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, la segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer y una de las grandes apuestas de la plataforma, ya tiene fecha de estreno: 26 de octubre

Te presentamos el cartel oficial de la serie, ¿qué te parece?

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla.

Así fue presentación en el Festival de San Sebastián

La ficción regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años.

Logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.