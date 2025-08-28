“Esconde un lado oscuro que no todo el mundo es capaz de ver” hablamos con La Imén para conocer a Violeta su personaje en Mar afuera

La Imén da vida a Violeta, una interna aparentemente abierta y simpática pero “esconde un lado oscuro que no todo el mundo es capaz de ver”, explica.

Como la propia Imén nos confiesa su personaje es “una chica que disfruta mucho de hacer el mal”.

Aunque La Imén nos desvela que hay una persona dentro del centro que sí que es capaz de darse cuenta del tipo de persona que es Violeta eso no impide que ella “siga por donde ella quiere jugar”.

“Ficha a personas que para ellas son débiles y a las que puede hacer daño más adelante”, así define su relación con el resto de compañeros del CIMI. Dos de los compañeros de los que se aprovecha son Marina y Ray. A Marina porque la ve débil y a Ray porque sabe que siente algo por ella.

