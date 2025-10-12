“Soy la peste”: Álvaro estalla ante sus padres en el quinto capítulo de Mar Afuera

Por primera vez desde su ingreso, Álvaro podía disfrutar de su primer fin de semana de permiso. Un fin de semana en el que iba a disfrutar de la compañía de sus padres y de su hermana, que habían viajado desde Santander para pasar tiempo con él.

Su padre y su hermana se han mostrado mucho más comprensivos y cercanos con Álvaro que su madre que por el contrario no puede soportar la opinión de la gente de Santander y se muestra muy cruel con su hijo. “Ahora va a resultar que sale a cuenta matar a alguien” ha sentenciado su madre, una frase que ha hecho estallar a Álvaro.

Revive la escena completa o corre a atresplayer para disfrutar del capítulo completo.