Descubrimos qué fue lo que hizo Álvaro para acabar dentro del Santa Bárbara

Una visita a la psicóloga del centro ha despertado los fantasmas de Álvaro. Él solo quiere sanar, dejar de culparse por lo que pasó aquella noche que le cambió la vida, para siempre.

La psicóloga del Santa Bárbara le pidió que escribiera una carta su gran amigo, a aquel que aquella noche perdió para siempre. Una carta a Javi ignorando todo lo que pasó esa noche, una carta para hacerle saber lo buen pianista que era y también lo buen amigo, incluso algo más.

Pero algo tan sencillo como una carta se convirtió en un momento súper doloroso para Álvaro, revivir la noche en la que perdió a Javi y toda su vida cambió, literalmente de golpe.

Revive aquí la escena completa o disfruta en atresplayer del tercer episodio de Mar Afuera.